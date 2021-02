4









Eliminato dall'Europa League nonostante la vittoria. Eliminato e pronto a cambiare. Subito? No, probabilmente a fine stagione. Sì, perché il Napoli salvo clamorose sorprese chiuderà la stagione con Rino Gattuso in panchina, pensando al ribaltone per la prossima stagione. Una rivoluzione che sarà qualcosa di molto simile a una restaurazione, con Aurelio De Laurentiis che ha un'idea chiara in testa: Maurizio Sarri. L'allenatore che più ha fatto gioire il Napoli tra il 2015 e il 2018, sembra essere il suo prescelto. E secondo Tuttosport c'è già stato un contatto. C'è anche la Fiorentina su Sarri, che spinge per regalargli la panchina della squadra di cui da bambino era tifoso. E la Juve? Sarri è anche ancora a libro paga, visto che si era legato al club bianconero fino al 2021, con opzione per una terza stagione con tanto di penale da 2.5 milioni in caso di mancato accordo per il terzo anno. Il tecnico pesa ancora sui conti e non ha mai trovato e cercato un vero accordo di rescissione, almeno non uno soddisfacente. Napoli e Fiorentina potrebbero essere le chiavi giuste per evitare la penale e risparmiare anche sull'ingaggio.