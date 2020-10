Il Napoli non si è isolato a Castelvolturno dopo la positività al Covid-19 Piotr Zielinski venerdì, e la Asl sabato non ha lasciato partire la squadra per Torino, con tutto il caos attorno alla "partita fantasma" Juventus-Napoli. Questa è una delle violazioni contestate al Napoli. Il Corriere dello Sport oggi in edicola informa sulle prossime azioni della squadra partenopea: domani ci sarà il ritiro nella "bolla" di Castelvolturno che durerà fino al 16 ottobre, quando scadranno le due settimane dagli ultimi contatti del gruppo con Zielinski ed Elmas.