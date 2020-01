L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport cerca di anticipare le scelte di Gattuso in vista del match con la Juve: ​"Nel 4-3-3 azzurro possibile conferma dal primo minuto per Demme in mezzo al campo, in un centrocampo completato da Fabian e Zielinski. Sempre solito tridente offensivo con Callejon e Insigne ai lati di Milik, mentre in difesa ci sarà Ospina in porta e davanti a lui Hysaj-Manolas-Di Lorenzo-Mario Rui. Tre i ballottaggi: Callejon, Hysaj e Fabian in vantaggio su Lozano, Luperto ed Elmas".