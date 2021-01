Con Milik in uscita, in casa Napoli si ragiona anche ad altre uscire nel reparto offensivo. Tuttosport ha fatto il punto della situazione, all’indomani della sconfitta in Supercoppa contro la Juventus: “Sempre a proposito di attaccanti del Napoli, si attende il tampone negativo di Osimhen per dare il via livera anche alla cessione di Fernando Llorente. Un club che ha chiesto informazioni sullo spagnolo è l’Udinese, anche se solo in prestito per i prossimi mesi.