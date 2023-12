Milan e Napoli sono tagliate fuori con anche il grande rischio di mettere a repentaglio la loro partecipazione alla prossima Champions League (soprattutto se confermate le 4 squadre per l’Italia...).Se l’Inter di Inzaghi è la squadra che gioca forse meglio e che ha la formazione titolare più completa del campionato, dall’altra parte la Juventus di Allegri è la compagine che ci sta mettendo più cuore e coraggio in assoluto per giocarsela fino alla fine, contro tutto e tutti.Le ultime due vittorie arrivate inaspettatamente grazie a Federico Gatti match winner dimostrano proprio nella grinta del difensore bianconero, diventato il nuovo beniamino dei tifosi juventini, quanto la Vecchia Signora quest’anno ci tenga a riscattare le ultime stagioni fallimentari.E’ sicuramente un’annata nata sotto una buona stella questa, perché quando si vincono in sequenza partite all’ultimo istante, quando gli avversari sbagliano gol clamorosi come quello fallito da Kvaratskhelia nella partita di venerdì sera vuol dire che devi crederci fino in fondo.E anche se l’Inter oggi sembra avere ancora qualcosa in più, con il ritorno della Champions League soprattutto nella seconda parte della stagione sicuramente dovrà cedere qualche punto ed è lì che la Juve dovrà esser brava a trasformare la punizione di quest’anno (la cacciata dalle coppe) come un grande vantaggio per riscattarsi in campionato.@stefanodiscreti