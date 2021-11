Sembrano quasi farlo apposta, Milan e Napoli, a continuare il campionato con gli stessi punti in classifica. Quando una vince, l'altra vince. Quando una pareggia, come nella giornata pre-sosta, l'altra fa uguale. E quando una perde... l'altra perde! E per entrambe si tratta della prima sconfitta in questa Serie A, nella quale le squadre di Pioli e Spalletti si sono issate in cima ma adesso stanno fisiologicamente tirando il fiato: