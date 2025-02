Napoli e Lazio pareggiano: l'Inter cerca il primo posto contro la Juventus

Getty Images

Ilsi fa raggiungere all’Olimpico dalla: finisce 2-2. La squadra di Antonio Conte pareggia il primo dei due big match della 25ª giornata e ora si trova a +2, che battendo lanel derby d’Italia potrebbe superarlo e conquistare la vetta della classifica.Match complicato per i partenopei, alle prese con diverse assenze e subito in difficoltà per la splendida rete di Isaksen. Il Napoli reagisce con il pareggio di Raspadori e, nel secondo tempo, trova il vantaggio grazie a un’autorete sfortunata di Marusic. La gioia dura poco: a due minuti dal termine, Dia sigla il definitivo 2-2, lasciando l’amaro in bocca ai campani.

Terzo pareggio consecutivo per il Napoli, che in questa stagione non è ancora riuscito a battere la Lazio nei tre confronti diretti. La squadra di Marco Baroni esce con un punto prezioso e mantiene il quarto posto, nonostante la perdita per infortunio di Castellanos. La ritrovata verve di Dia rappresenta una buona notizia per i biancocelesti, che guardano con fiducia ai prossimi impegni. Ora il campionato si infiamma, con l’Inter pronta a sfruttare l’occasione contro la Juventus.