Come racconta Gazzetta, la guida diè diversa. Alle spalle dei due club ci sono gruppi completamente diversi per tipologia di attività (Filmauro è una società, Exor una holding) e anche storia. Nel senso che la famiglia Agnelli da 100 anni guida la Juventus che ha fondato, mentre Aurelio De Laurentiis ha acquisito il club dal tribunale fallimentare nell’estate del 2004, ripartendo dalla serie C. Eppure solo due anni dopo il produttore cinematografico si è ritrovato di fronte la Vecchia Signora in serie B, dov’era finita per via dello scandalo di calciopoli. Per cui la rinascita dei club per certi versi ha funzionato in parallelo ma restano le grandi differenze strutturali.