Napoli e Inter piombano sull'ex Juventus Next Gen. C'è una clausola sulla rivendita

Koni De Winter è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il giovane difensore belga, ex Juventus e protagonista di una stagione brillante con il Genoa, ha attirato l’interesse di club importanti sia in Italia che all’estero. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, Inter e Napoli sarebbero pronte a sfidarsi per assicurarsi il talento classe 2002. Nei giorni scorsi, anche Tottenham e Crystal Palace avrebbero effettuato dei sondaggi, segno che il profilo del centrale piace molto anche in Premier League.Il Genoa, consapevole del valore crescente del giocatore, avrebbe fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma giustificata dalle prestazioni solide e dalla prospettiva di crescita del difensore. In caso di cessione, la Juventus – che ha ceduto De Winter al Grifone nel 2023 – beneficerebbe di una percentuale sulla futura rivendita, garantita da una clausola inserita al momento della cessione.

Il mercato attorno a De Winter è destinato a scaldarsi ulteriormente nelle prossime settimane, e la corsa al suo cartellino potrebbe trasformarsi in una vera e propria asta. Il Genoa osserva, pronto a monetizzare al massimo.