Una notte indimenticabile per i tifosi del Napoli che hanno già iniziato la festa scudetto.anche se mancano 5 punti alla certezza matematica. I tifosi del Napoli dopo il triplice fischio nella serata di ieri si sono riversati tra le strade e le piazze della città. Per poi spostarsi in tanti all'aeroporto di Capodichino. Ben 10 mila tifosi ad accogliere la squadra, atterrata alle 2 inoltrate per fare il loro viaggio tra la folla a partire dalle 2:40 per quasi un'ora. Lo riporta Calciomercato.com.