Festa grande a. Dopo il 5-1 inflitto alla, all'esterno dello Stadio Maradona sono subito scoppiate le celebrazioni, con tanto dia illuminare il cielo di una città in estasi per una vittoria storica, e certamente meritata. Già prima del match, peraltro, si era visto uno spettacolo simile, a caricare la squadra di Luciano Spalletti che poi non ha deluso i suoi tifosi.