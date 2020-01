Il Napoli conclude un nuovo colpo di mercato. Dopo la coppia Demme e Lobotka già a disposizione, dopo aver bloccato Rrahmani per giugno, il ds Giuntoli ha chiuso una nuova trattativa: Andrea Petagna, in arrivo dalla Spal. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l'intesa è stata trovata su una base di 17 milioni più bonus. Affare chiuso, con Petagna che resterà alla Spal in prestito fino al termine della stagione. Le visite mediche sono in programma per la giornata di domani, giovedì 30 dicembre. E' rivoluzione a Napoli, scatenato sul mercato.