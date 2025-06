Napoli e Aston Villa su Gatti: la richiesta del difensore

Federico Gatti è stato uno dei pilastri della Juventus nonostante una stagione complicata. Il difensore bianconero non ha vissuto un rapporto disteso con Thiago Motta, mentre conha giocato meno a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box per circa un mese. Nonostante questo, però, il numero 4 è stato anche capitano e si è dimostrato fondamentale in tante situazioni.Nelle scorse settimane il suo rinnovo sembrava in dirittura d'arrivo, con la Juve pronta a prolungare il contratto fino al 2029 con un miglioramento nell'ingaggio. La trattativa, però, non si è più conclusa e il profilo di Gatti è seguito da diversi club, a cominciare dal. Gli azzurri lo seguono da tempo, infatti Manna vorrebbe puntare su di lui per rinforzare la difesa nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però,tra i club interessati al difensore della Juventus. La richiesta di Gatti è di un ingaggio, cifra che al momento i bianconeri non sembrerebbero disposti a offrire. Proprio per questo il suo futuro sarà da valutare nelle prossime settimane, e la permanenza a Torino non è da considerarsi certa al 100%.