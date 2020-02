Nell'ultima sessione di mercato in casa Juventus era spuntata l'idea Allan. Il centrocampista brasiliano era in rotta con la società dopo una discussione con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il figlio Edoardo. L'ex Udinese è rimasto ma non Gattuso in panchina non sta trovando molto spazio. Secondo Sport Mediaset il Napoli ha proposto il rinnovo al giocatore, che però vuole un ingaggio da almeno 4 milioni di euro all'anno. Altrimenti è pronto a fare le valigie. E la Juve segue la situazione alla finestra.