Ancora una serata deludente per Khvicha, che lo scorso anno è stato il trascinatore e il leader solitario, ma che in questa stagione sta attraversando un periodo difficile e parecchio nervoso. I giornali hanno messo in risalto la reazione del calciatore georgiano, particolarmente evidente nel secondo tempo, durante il quale il Napoli non è riuscito a sviluppare trame di gioco efficaci contro il Monza. "Si agita, si sposta a destra, provocando le ammonizioni di Pereira e Cittadini, coinvolge Zerbin e sfiora il gol al 45'. Ne sbaglia un altro clamoroso al 10' davanti a Di Gregorio. Kvaratskhelia sembra martellato e molto, molto nervoso: Ciurria riesce a tenerlo a bada", riporta il Corriere dello Sport.