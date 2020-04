Due anni fa, la tripletta di Simeone e lo scudetto 'perso in albergo' dal Napoli e poi conquistato in campo dalla Juventus. Ricordate cosa disse Sarri? Ecco un estratto: "Noi abbiamo giocato contro la Fiorentina con la morte nel cuore, il contraccolpo c’è stato, direi che lo scudetto l’abbiamo perso in albergo a Firenze" riferendosi al ribaltone finale di Inter-Juve. E, sempre sul match di San Siro, l'allenatore del Napoli tornò su un argomento a lui chiaro: "Se alla 35.ma giornata fai giocare le squadre allo stesso orario magari cambia qualcosa, gli episodi incidono: tra l'88' di Inter-Juve e l'inizio della nostra partita contro i viola siamo passati dal possibile sorpasso al campionato finito".