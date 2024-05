Silenzio stampa in casa, dopo la brutta sconfitta casalinga di questo pomeriggio contro il(2-0 il risultato finale). Lo ha reso noto la stessa società partenopea, facendo sapere appunto che nessuno dei propri tesserati si sarebbe presentato di fronte a giornalisti e telecamere per i consueti commenti post partita. Per il club di Aurelio, forse, si tratta anche di un modo di provare a rimanere concentrati verso il finale di stagione, che per i campioni d'Italia uscenti - ora fermi all'ottavo posto in classifica, lontani da un piazzamento europeo - si sta rivelando molto delicato.