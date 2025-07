Napoli, dopo De Bruyne un altro colpo per Conte

Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang come nuovo rinforzo offensivo. Il club partenopeo e il PSV Eindhoven hanno completato l’iter burocratico per il trasferimento dell’attaccante olandese, con la firma di tutti i documenti necessari. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma l’affare è ormai da considerarsi chiuso.L’accordo tra le due società è stato definito sulla base di 28 milioni di euro, con l’aggiunta di un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Un’operazione importante per il Napoli, che conferma la propria ambizione nel mercato estivo, dopo aver già messo a segno due colpi di rilievo: Kevin De Bruyne e il giovane talento Luca Marianucci.

Noa Lang, esterno offensivo classe 1999, arriverà a Napoli con un contratto valido fino al 2030, per un ingaggio da circa 2,8 milioni di euro netti a stagione. Il suo profilo tecnico e la capacità di incidere nell’uno contro uno fanno di lui un rinforzo ideale per il nuovo progetto tecnico.