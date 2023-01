Salvatore Caiazza, su Calciomercato.com, parla delle responsabilità diper il ko del Napoli contro l'Inter: "Il ciuccio, però, è ferito ma non è morto. Il primo posto è bello blindato. E anche se il Milan è a -5 nulla è compromesso. Ma si deve ripartire alla grande domenica in casa della Sampdoria. A Marassi bisogna che il Napoli torni ad essere quello che fino al 12 novembre ha dominato in lungo ed in largo. Basta timidezze o un inutile tiki taka che neanche in Spagna si porta più. Se gioca Osimhen servono gli spazi altrimenti il povero Victor non sa esprimersi. E poi deve giocare chi sta meglio. Non chi sta benino. Spalletti ha capito la lezione e siccome vuole far impazzire la piazza sarebbe il caso che con la Sampdoria faccia rivedere il vero Napoli. Anche perché i gufi vorranno continuare a colpire...".