Serata storta, stortissima. Il Napoli vive un periodo nero e a Roma - due giorni fa - è arrivata un'altra sconfitta per la squadra azzurra. Un ko con anche due espulsioni, quelle di Matteo Politano e Victor Osimhen, costretti a saltare il prossimo impegno con il Monza. E non è finita qui. A fare effetto però è anche un altro dettaglio, la solitudine di Walter Mazzarri dopo la partita dell'Olimpico. Il tecnico degli azzurri non è ripartito in pullman con la squadra e ha fatto ritorno in città in taxi, dopo essere stato trattenuto più a lungo all'Olimpico dalle interviste post-gara. Tira aria di contestazione, evidenzia Repubblica, venerdì al Maradona il clima si annuncia particolarmente teso.