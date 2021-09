Come racconta La Gazzetta dello Sport è prevedibile che i 27 mila biglietti a disposizione dei tifosi vengano venduti tutti. A preccupare però gli addetti alla sicurezza è l’accesso della gente allo stadio che preoccupa i responsabili dell’ordine pubblico: infatti, nelle due gare giocate al Maradona finora, "l’afflusso ha creato non pochi problemi agli steward per la lentezza delle operazioni di identificazione e di verifica del green pass. Il timore è che la calca possa sfociare in incidenti e, soprattutto, possa vanificare tutte le misure previste affinché si rispettino le norme anti-Covid".