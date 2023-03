Intervenuto ai microfoni di Repubblica, il giocatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la 'festa scudetto'.'Vivo qui da 4 anni e ho imparato le regole della scaramanzia, oltre a conoscere la matematica. Dobbiamo fare altri punti e non ci sono partite facili. Posso dire solo che stiamo facendo qualcosa di incredibile e che abbiamo l’opportunità di vincere il campionato. Un po’ ci ho pensato, al giorno dello scudetto. Ma non immagino cosa potrà accadere in città. Spingeremo al massimo, non vediamo l’ora di festeggiare'.