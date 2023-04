Le parole di Giovannia DAZN dopo"Vittoria importantissima, abbiamo festeggiato nello spogliatoio perchè ci avvicina al nostro sogno. Vincere qui non è mai facile"."Quella è stata una partita dove volevamo passare, uno scontro alla pari e dispiace essere usciti in quel modo. Ma siamo usciti a testa alta contro una grande squadra e dopo abbiamo iniziato subito a preparare questa. Le grandi squadre fanno così, e oggi abbiamo dimostrato di esserlo".- "Quest'anno è stata una costante la qualità dei subentrati, ci hanno dato una grande mano come oggi. Con i cinque cambi si può svoltare, ogni volta che i miei compagni entrano danno un contributo incredibile. Questa vittoria ci avvicina all'obiettivo, è un percorso che parte da lontano e ci sta dando soddisfazioni".- "A pensarci mi fa strano, essere il capitano dopo il grande Maradona ad alzare la coppa... Sarà un'emozione incredibile, pensare al percorso che mi ha portato fino a qui, ad essere il capitano. Ci stiamo godendo queste soddisfazioni dopo un percorso fatto in maniera positiva".