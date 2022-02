A DAZN, Giovanni Di Lorenzo ha commentato così il pari tra Inter e Napoli: "C’è un po’ di rammarico, soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto. Nel secondo tempo è uscita la qualità dell’Inter, ci portiamo a casa questo punto, da domani penseremo alla prossima partita. Perisic? È un giocatore forte in un momento di forma importante, dovevamo fare attenzione, ma anche i due esterni d’attacco ci hanno dato una grossa mano. Avevamo la partita in mano, Dzeko è riuscito a concretizzare il pallone, ci prendiamo il nostro punto. Dzeko è andato a colpire la palla e l'ha sfiorata leggermente ed è finita sul ginocchio, è tornata precisa a lui".