Di Lorenzo in conferenza stampa: cosa ha detto

Giovanni Di Lorenzo ha iniziato una nuova stagione con il Napoli; è rientrato dopo gli impegni con l'Italia e da qualche giorno si allena regolarmente con i compagni. Il giocatore è stato al centro di voci di mercato e di lui si è parlato anche in ottica Juventus. Ecco le sue parole in conferenza stampa dal ritiro.Di Lorenzo ha affrontato le problematiche che ci sono state in questi ultimi mesi: "C'è grande entusiasmo, mi hanno accolto bene anche dopo questa vicenda. Volevo mettere un punto per ripartire al meglio, so che una parte dei tifosi può avere dei rancori verso di me, starà a me riguadagnare la loro fiducia, soprattutto con chi è arrabbiato ancora con me"."Mi sono preso del tempo per decidere. La mia voglia è quella di rimanere, lo faccio con la massima voglia e il massimo entusiasmo.Poi il mister so che persona è, so come lavora, so che con lui tante dinamiche che sono successe a me e ai miei compagni la scorsa stagione non ci saranno perché è una gestione importante, il mister viene da squadre importanti. Sotto quest'aspetto posso dire di essere rimasto per Conte, ma io sono rimasto a Napoli perché chi mi conosce sa quanto ci tengo a giocare per il Napoli".