Il centrocampista del Napoli Diego Demme è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sto molto bene e mi sono trovato subito bene in città e con la squadra, al di là del lockdown che è stato faticoso per tutti. Sono felice del percorso della squadra, in questo momento giochiamo un ottimo calcio e ci esprimiamo al meglio: continuiamo così. Superare il turno in Champions League? Nella partita di andata abbiamo dimostrato di poter essere all'altezza del Barcellona, tutto è possibile contro ogni avversario anche se il Barça non ha bisogno di presentazioni. Coppa Italia? Ora sono felice di quanto fatto in Coppa Italia, secondo me adesso c'è un percorso importante davanti in campionato e Champions League. Ci sono tutte le carte in regola per iniziare bene la prossima stagione, ma dirlo adesso è prematuro".