5









In arrivo un deferimento per il Napoli? E' possibile. Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, per gli azzurri potrebbero arrivare nuove sanzioni: la Procura Federale potrebbe andare oltre la sanzione già in vigore, dunque il 3-0 in favore della Juventus e il punto di penalizzazione per Gattuso e i suoi ragazzi. A commentare le ultime vicende, il giornalista napoletano Raffaele Auriemma attraverso il suo profilo Twitter: "Non mi meraviglierei - scrive -, chi si mette contro il 'sistema', deve essere punito".