È notizia di oggi il deferimento del Napoli per mancata osservanza dei protocolli sanitari. A commento della notizia è arrivato il tweet del giornalista di fede napoletana, Carlo Alvino: "Questo oltrepassa la dimensione della realtà…". A Radio Kiss Kiss ha aggiunto: "Il deferimento è surreale. Il calcio italiano fa una pessima figura. Ci sono questioni aperte da anni: penso all’esame farsa di Suarez o al caso Covid di Valhovic. Il Napoli in alto dà fastidio. Sono orgoglioso, perché è una società modello gestita in maniera impecabile. Sono convinto di una cosa: se non ci fosse stata la Juve di mezzo, sarebbe finito tutto a tarallucci e vino".