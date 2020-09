Manca ancora qualche ora alla terza amichevole del precampionato del Napoli, in programma oggi alle 18 contro il Pescara. Se si dà un rapida occhiata ai convocati (Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabián Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti), si può notare l’assenza di qualche giocatore, tra cui Arek Milik, fuori per scelta tecnica insieme a Llorente e Ounas. Il polacco è ampiamente fuori dai piani partenopei, non ha firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 e adesso è in cerca di una nuova sistemazione (Roma in pole, Juventus sullo sfondo).