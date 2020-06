Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha parlato così a Radio Kiss Kiss dei festeggiamenti che si sono tenuti in città dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "Giocare in uno stadio senza pubblico è un pugno nello stomaco. Le polemiche sui festeggiamenti le trovo ipocrite: solo chi non conosce il calcio poteva pensare che i tifosi del Napoli potessero restare a casa. A casa, in tanti tutti insieme, si sarebbe rischiato ancora di più. Altra cosa: Napoli dal primo giugno è a contagio zero. A questi medici ed esperti che si scandalizzano dico questo: se non volevate vedere queste scene non dovevate consentire la ripresa del calcio. Chi si scandalizza aderisce alla sagra dell’ipocrisia"