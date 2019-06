Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato di Maurizio Sarri alla Juventus: "Ancelotti ci faccia sognare perché battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico. Non posso non nascondere il dispiacere, la delusione, l'amarezza capisco che si è professionisti ma capisco anche che nella vita si può scegliere in politica come nel calcio e non posso dimenticare le frasi di Sarri a proposito del 'Palazzo' e di altro".



Al Corriere dello Sport ha continuato: "A 51 anni continuo a essere un romantico e penso che nelle professioni, nelle istituzioni, nella politica e anche nel calcio, travolto dalla finanza, dagli affari e dagli scandali, ci debba essere spazio per i romantici".