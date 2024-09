è un fiume in piena, ancora una volta. Il presidente delha parlato a margine della presentazione della partnership con Sorgesana, nuovo back sponsor di maglia degli azzurri: "Si è sempre detto che Napoli è un club di passaggio per i calciatori. Falso! Oggi non siamo solo un club che lancia campioni, ma anche un punto di arrivo.Leggo che De Laurentiis è impazzito, tira fuori tutti questi soldi, ma l'altro anno dopo lo Scudetto sbagliammo gli acquisti ma mica spendemmo poco... e pure gli altri anni mica spendemmo poco. 150 milioni e passa sono alla base di un cambiamento totale. Se dico ripartiamo da zero significa rifondare e quindi investire".E ancora: "Vincere rispettando le regole? Questo è stato possibile grazie ad un modello di sostenibilità e pianificazione portato avanti dal 2004, in questo senso siamo l'unico baluardo ad un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, venduto ad interessi diversi da quelli originari. Un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione, noi invece abbiamo dimostrato che un altro calcio è possibile, vincendo lo Scudetto restando fedeli ai nostri valori. Siamo l'altra faccia della medaglia e così vogliamo restare [...]. Sono presidente da 20 anni, ma lo spettacolo è appena cominciato. Posso promettervi che fino a quando gestirò il Napoli non indietreggerò mai di fronte a comportamenti predatori e interessi privati. A tutela anche dei giocatori e dei nostri tifosi... Il più grande orgoglio è stato vincere rispettando regole e persone, continueremo sempre a competere con questi principi".