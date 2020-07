Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla durante la conferenza stampa organizzata per l'annuncio della località in cui gli azzurri svolgeranno il ritiro estivo anche della Serie A 2020/2021, e della data d'inizio del nuovo campionato: "C’è stata la proposta folle della Lega di far riprendere il campionato il 12 settembre, io non credo che andrà così e personalmente direi il 4 ottobre. Se proprio vogliamo anticiparla facciamo il 26 settembre".