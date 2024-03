Ai microfoni del Tgr RAI Campania Aurelioha annunciato l'intenzione di costruire un nuovo stadio a Napoli. Ecco le sue parole.- "Riqualificare il Maradona? Avrei tanto voluto farlo. Lo studio che sta pensando al progetto ha fatto un sopralluogo con me allo stadio e mi ha spiegato che l’unico modo per fare un restyling è costruire all’interno del Maradona un altro stadio perché la distanza degli spalti dal campo di gioco permettono una visualità ridottissima, per cui solo un 40% o 30% possono vedere bene la partita [...]. Prego anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è un commissario presidente riguardo al problema di Bagnoli, di coadiuvare questa mia idea di portare uno stadio modernissimo nell’area di Bagnoli unendo un centro commerciale così come la legge permette e un centro del Napoli che da Castel Volturno sposteremmo lì. Con 12 campi mettendoli a disposizione delle persone meno abbienti".- "Poiché la bonifica di Bagnoli è già iniziata lo scorso ottobre, ci vogliono ancora 18 mesi. Penso che tra il mio progetto (un percorso di 12 mesi) e la bonifica, potremo mettere il primo mattone, la prima pietra tra proprio 18 mesi. In 12 mesi riusciremo a costruire tutto quanto e quindi in 30 mesi avere uno stadio per poter partecipare agli Europei del 2032".- "Immagino che nel 2027 potremo fare la prima partita la prima partita amichevole per iniziare il ritiro di quell’estate. Il 15 luglio faremo una grande festa, pirotecnicamente straordinaria, portando tutti via mare. Arriveremo in 60 mila allo stadio tutti via mare per poter godere quest’inaugurazione che sarà degna di Hollywood".