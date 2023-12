A margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, Aurelioha parlato così dellovinto dallo scorso anno. "Stiamo lavorando per un film di 4 ore su quello che Napoli ha vissuto per lo scudetto", le sue dichiarazioni riprese da TMW. "Vogliamo regalare quest'esperienza speriamo ripetibile, ma non si può vincere sempre, se non con imbrogli. Ci vogliono condizioni per vincere che siano sempre le stesse. Lo stesso vale per i calciatori, subentra appagamento, frustrazione. Ci sono poi anche gli avversari che si rinforzano. Noi abbiamo avuto il più grande allenatore, Spalletti, e un po' di fortuna che ci vuole sempre".