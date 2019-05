Aurelio De Laurentiis ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel giorno del suo 70esimo compleanno. "Vincere uno scudetto sarebbe un'emozione unica, una festa veramente straordinaria, però ai tifosi dico che la mia festa nella napoletanità l'ho vissuta con i miei genitori, i miei zii ed i miei nonni", commenta il presidente del Napoli.



SCUDETTO... E CHAMPIONS - "Dovremo coronare quello che stiamo facendo, il massimo del massimo è lo scudetto, ma anche la Champions non sarebbe male".



IL FUTURO DI SARRI - "Dipende da lui, quando uno esce da casa nostra non posso che augurargli successo. Tiferò per il Chelsea a Baku, sarei felicissimo se vincesse l'Europa League, in quel caso se lo sarebbe meritato. Lui alla Juve? Sarebbe divertentissimo".