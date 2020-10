Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli è pronto a scendere in campo. Ma solo in termini di querele. Se la Lega dovesse decidere per il 3-0 a tavolino nel match di questa sera allo Stadium di Torino, gli azzurri ricorrerebbero alle vie legali. E' in corso un incontro straordinario in FIGC per chiarire la posizione di questa partita, che a prescindere non si disputerà: gli azzurri, verso Torino, non sono mai partiti. Questa, la posizione dell'avvocato azzurro Grassani: " Abbiamo allegato tutta la corrispondenza con la Asl e la Regione: il calcio può aspettare. La legge dello Stato è superiore a quella sportiva".