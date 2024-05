all'uscita dalla prima proiezione del film che celebra lo Scudetto 2022/23 del suo Napoli, si è fermato a parlare ricordando il successo della passata stagione e commentando l'annata che terminerà a breve. "Con tutti quegli occhi è stato meraviglioso vedere questo film perché c'è stata la partecipazione del pubblico. Ci sono stati gli applausi di tutti e rivedere e rivivere quelle emozioni fa sempre molto piacere. Che la gente sia dalla parte del film è bello, questi momenti rimangono impressi nel cuore e nella mente, c'è l'ardore di voler sempre ottenere qualche cosa che comunque in questa città non è così facile ottenere"."C'è rabbia per l'attuale stagione? Adesso questa stagione lasciamola stare. Chi crede che si possano vincere due Scudetti consecutivamente è un illuso". Una frase che lascia sorpresi considerando che solo pochi anni fa la Juventus è riuscita a trionfare in Serie A per nove anni consecutivi.