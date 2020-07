Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: sconti per Arek Milik non se ne fanno. Messaggio recapitato alla Juventus che ha individuato il polacco come l'attaccante ideale per completare il tridente dell'anno prossimo insieme a Ronaldo e Dybala. Queste le parole di De Laurentiis a Sky Sport: "E' sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, dopo due anni in cui è stato fermo per il crociato lui mi guarda e non risponde. Devo prendere atto che andrà via, ma al miglior offerente. Non si fanno sconti, altrimenti resterà a Napoli e probabilmente rientrerà nelle scelte dell'allenatore".