Come riporta La Repubblica, Aurelio De Laurentiis pianifica stipendi congelati per i calciatori e cassa integrazione per i dipendenti amministrativi del Napoli. Ma il congelamento non sarà immediato, perché ci sono due mesi di tempo per definire tale situazione. Arco di tempo in cui una società, per regolamento, può aspettare prima di pagare i calciatori.