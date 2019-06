Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde quindi a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco ma di sicuro non si può mettere in dubbio la sua bravura. A un certo punto uno deve poi responsabilizzare il proprio mister. Se lui lo desidera per il nostro Napoli, è perché sa quanto può essere utile. Anche se è costosissimo ho detto 'andiamo avanti'. Questa può essere una soluzione. Se non dovesse andare in porto con Jorge Mendes, parlerò con Mino Raiola per Hirving Lozano. Non possiamo prenderli tutti e due. Abbiamo già in rosa una serie di calciatori che non possiamo ignorare. Prima dobbiamo vendere e poi possiamo compare"