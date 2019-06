Napoli attende con impazienza il momento della firma di James Rodriguez. Un matrimonio annunciato, ma, per ora, ancora non celebrato. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha detto la sua dopo un evento alla Camera dei Deputati. Queste le sue parole: "Si tratta di una old news, nel senso che è già vecchia.... Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi James Rodriguez. Anzi, esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti". Parole che lasciano intatta la speranze di altri club di inserirsi all'ultimo momento. La Juventus era interessata a James Rodriguez e rimane nell'ombra in attesa di ulteriori sviluppi.