Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto il punto sulla trattativa per James Rodriguez con il Real Madrid ai microfoni di Sky Sport: "C'è una cosa che non capisco. Perché al Bayern che fattura tre volte quello che fattura il Napoli lo si può dare in prestito ed a noi si chiedono 42 milioni? Io vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Avrei preso un altro giocatore che poteva assicurare 30 gol insieme al nostro Milik, se ci mettiamo insieme Insigne, Mertens, Younes, poi diventa una bella partita. Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perché si potrebbe prendere qualcun altro, in caso contrario devo pensare ad un altro magari pensando anche al futuro".