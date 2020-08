Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro del format della Serie A: "Io sono un visionario, prevedo sempre il futuro. Per quanto riguarda il possibile cambio della formula del prossimo campionato riguarda la federcalcio, forse ne sentiremo parlare dopo il 31 agosto. Non accogliamo le novità come se fossero un male, molto spesso le novità aggiustano quello che da sempre è stato sbagliato. Il campionato è una formula vecchia e superata, che ben vengano novità".