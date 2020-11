Un personaggio come Diego Armando Maradona è di diritto nella storia della città di Napoli. Ed è inevitabile che sia stata subito ventilata l'ipotesi di intitolare lo stadio cittadino al fuoriclasse argentino oggi scomparso. Ecco cos'ha detto in merito il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis a RMC Sport: "C’è un dispiacere enorme, immenso nell’aver perso un uomo come Maradona che sarà per sempre nella storia. Un’idea potrebbe essere quella di chiamare il nostro stadio San Paolo-Diego Armando Maradona, la prenderemo in considerazione".