Napoli, De Laurentiis: 'I conti si fanno alla fine, le valutazioni in itinere creano disagio'

LightRocket via Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC,ha parlato del momento del, in lotta per lo scudetto con l'Inter: "Abbiamo fatto un Napoli forte e muscoloso. E nei prossimi anni vi assicuro che ci divertiremo molto", le sue dichiarazioni. "Lo abbiamo fatto per 20 anni tranne solo in una stagione ma di quella poi parleremo in futuro.. L’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il relativo campionato. Se tiferemo tutti Bologna contro l'Inter? Ma io mi concentrerei già da oggi per il Monza. Volete gufare l’Inter con il Bologna? Io detesto chi gufa, non posso tifare contro gli altri”.

Le parole di De Laurentiis sul momento del Napoli

Conte può andare alla Juventus?

Intanto hanno fatto discutere le ultime dichiarazioni di, che ieri si è sfogato per alcune situazioni che non ha apprezzato nella sua esperienza partenopea: "Sono state dette tante cose ad inizio anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto: è stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. Ma in questi otto mesi ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".Del tecnico salentino si sta ancora parlando in chiave Juventus , ipotizzando un suo addio al Napoli a fine stagione: secondo le ultime indiscrezioni, nel quartier generale bianconero c'è già chi sogna il suo ritorno in panchina, in caso di separazione da Igor Tudor, ritenendolo il miglior allenatore su piazza per le ambizioni del club. Nulla di definito, al momento, ma le voci, da una parte e dall'altra, stanno iniziando a prendere corpo…