Come racconta Gazzetta, Il Napoli non sa se riuscirà a tenersi stretto Koulibaly? Barcellona e Juve sono in pressing: chi può spuntarla? La palla ora è nel campo di Kalidou. La scorsa settimana Aurelio De Laurentiis ha detto con chiarezza che tocca all’uomo forte della difesa decidere se accettare la sua offerta di rinnovo o (di fatto) mettersi sul mercato. Quindi il presidente ha scoperto le carte, un po’ come era successo qualche mese fa con Lorenzo Insigne (e sappiamo com’è finita con il capitano).