Nuovo episodio che fa discutere con Aurelio De Laurentiis protagonista in negativo. Il presidente del Napoli infatti, dopo aver proibito ai propri tesserati di parlare con Dazn , ha interrotto l'intervista di Matteo Politano a Sky, portandolo via mentre il giocatore rispondeva alle domande. Secondo le ricostruzionni, De Laurentiis avrebbe voluto che ad intervistare il suo giocatore fosse Gianluca Di Marzio – per via del suo legame con la città di Napoli – e non Massimo Ugolini, inviato del Napoli per l'emittente, nato a Roma, e dunque, secondo il presidente, non adatto.