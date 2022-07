Non è un gran momento in casa. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, il presidente Aurelioha raggiunto la squadra presso il ritiro digiovedì sera, quando ormai era già certo il passaggio al Chelsea di Kalidou(seguito fino alla fine anche dalla). Da allora, però, si è barricato nell'hotel Rosatti. Sembra infatti che il "numero uno" del club sia preoccupato dalla risalita dei contagi per il Covid, ma forse anche dal rischio di essere contestato dai tifosi.