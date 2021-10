Cortocircuito Napoli: eletto il sindaco, 'nonostante' la fede dichiaratamente juventina. Ecco, c'è chi non l'ha presa benissimo (leggete i commenti nella gallery in basso). E c'è anche, come il presidente De Laurentiis, chi ha sostenuto il nuovo primo cittadino.Aurelio De Laurentiis a nome di tutto il Calcio Napoli si complimenta con Gaetano Manfredi, nuovo Sindaco della città. “Manfredi è una figura istituzionale di grande spessore e di assoluto prestigio. Ricordo solo, tra le tante esperienze, essere stato rettore dell’Università Federico II di Napoli e Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte II. Buon lavoro Manfredi, riporta Napoli al suo antico splendore”.